ماركيزيو: رفضت ميلان وكنت أريد الاستمرار بيوفنتوس

النجم الإيطالي كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس السابق وزينيت سانت بطرسبرج الحالي يؤكد أنه كان يريد الاستمرار مع البيانكونيري لعام آخر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب الإيطالي كلاوديو ماركيزيو نجم وسط ملعب فريق يوفنتوس السابق وفريق سانت بطرسبرج الحالي عن أنه كان يسعى للاستمرار رفقة البيانكونيري لفترة أطول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تلقى أكثر من عرض من قبل نادي ميلان لكنه دومًا ما فضل البقاء مع البيانكونيري.

وقال ماركيزيو: "جئت لزينيت لأنهم أقنعوني بالمشروع الرياضي، لقد كانت لدي عروضًا من الولايات المتحدة واليابان، وأعترف أنني كان لدي بعض الشكوك بسبب عائلتي، لكنني في النهاية انضممت للمكان الذي شعرت أنني سأحقق فيه الانتصارات".

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وأضاف: "في يوفنتوس أمضيت أكثر من ثلثي حياتي، لقد ذهبت لهناك وأنا طفل، لكن الإدارة قررت نهاية الأمر، لذلك لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لي، كان يمكنني الاستمرار لعام آخر على الأقل".

وأكمل: "تلقيت عروضًا من ميلان أكثر من مرة، أولها كان عن طريق أليجري، والثانية كانت في وجود مونتيلا، بالنسبة لي ميلان فريق عظيم وقد يكون ثاني أهم نادي بعد يوفنتوس، لكنني لم أكن لأمثل فريقًا آخر دون البيانكونيري في إيطاليا".

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حدير بالذكر أن ماركيزيو كان قد غادر يوفنتوس في الصيف الماضي عقد انتهاء تعاقده مع الفريق وانضم لزينيت الروسي بعقد مستمر حتى صيف 2020.