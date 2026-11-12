"وفاة خيسوس دي ميجيل جعلتني أحمد الله" .. ماتيراتزي يتذكر نطحة زيدان بتعليق مثير للجدل!

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"ماذا لو كانت حدثت لي؟"

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تناولت مقابلة ماركو ماتيراتزي، مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، حادثة نطحة زين الدين زيدان الشهيرة له في نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا، ولقاءهما في ميلانو، واحتمالية حدوث مصالحة علنية، في الوقت الذي قال فيه الأسطورة الفرنسية عن تلك النطحة قبل بضعة أيام: "لست فخورًا بما صنعته مع ماتيراتزي، ولكني لا أندم عليه".

- لو تبدّلت الأدوار، هل كنت ستقول الشيء نفسه اليوم؟

"اليوم كنت سأقول ما كان ينبغي أن أقوله في تلك الأمسية قبل عشرين عامًا، أو في اليوم التالي: 'لقد كنتُ مخطئًا، لكنني تعرضت للاستفزاز. احكموا بأنفسكم على ما حدث؛ إنني أعتذر'. كان ليظهر بمظهر الرجل النبيل حقًا، وماتيراتزي بمظهر 'الأحمق المعتاد'، ذاك الذي استفزّه بطريقته الخاصة. كان ليخرج من الأمر أفضل حالًا، لكن كل شخص يرى الأمور على نحو مختلف. وكانت القضية لتنتهي عند ذلك بالتأكيد".

- بدلًا من ذلك، لا يزال الناس يتحدثون عنها.

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"وكان بالإمكان تجنّب ذلك، لأنني لم أكن الأول ولا الأخير الذي يعرقل منافسًا لمنعه من التسجيل. بل في الواقع، لو كنتُ مدربًا ولديّ مدافع أوقف ببراعة اللاعب الذي يواجهه من القفز، لصافحته".

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- هل لا يزال زيدان يحمل عبئًا؟

"حسنًا، لا أعتقد ذلك. يُعاد الحديث عن الأمر لأن إيطاليا تلعب ضد فرنسا، لكن بالنظر إلى المسيرة التدريبية التي خاضها، أعتقد أنه قد تجاوز الأمر".

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- عند مشاهدته مجددًا، يبدو أن تلك الحادثة تزعج زيدان أكثر مما تزعج ماتيراتزي، أليس كذلك؟

"حسنًا، ليس حقًا. وفاة خيسوس دي ميجيل جعلتني أشكر الله على أنه لم يحدث أي شيء. يُتحدث عن القتل غير العمد في قضية حارس المرمى ذاك بسبب حادثة وقعت أثناء اللعب: ماذا لو حدث ذلك لي؟"

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(يذكر أن العالم قد فُجع في نوفمبر الحالي، بوفاة مهاجم تينيريف، خيسوس دي ميجيل، خلال مشاركته في مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، إثر إصابة بليغة في الرأس والصدر، على إثر اصطدامه بحارس أندورا، خيسوس أوونو، ليتم فتح تحقيق في احتمالية وقوع جريمة قتل غير عمد من قِبل الشرطة الإسبانية).

- طوال عشرين عامًا، لم تصفِّيا الأجواء بينكما قط. هذا أمر لافت.

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"أتيحت لنا الفرصة، كما يعلم الجميع. في نوفمبر 2010، في فندق مليا بميلانو، عشية مباراة ميلان وريال مدريد: كنت أغادر الفندق بعد أن ودّعت مورينيو، وهو كان يركن سيارته في الخلف. حين رآني، تردد قليلًا بل حتى همّ بالعودة، لكنني اقتربت منه وصافحته: 'يسعدني أننا نلتقي هنا، حيث لا يرانا أحد'. فردّ: 'لا تقلق. هذه الأمور تحدث؛ إنها في الماضي'. من المؤسف أنه أنكر كل ذلك لاحقًا، قائلًا إنه ظن أنني مجرد مشجّع".

- لماذا يستمر زيدان في رفض فكرة المصالحة 'الرسمية'؟

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"لم تكن لديّ مشكلة قط في ذلك. ربما كان خروجه مأساويًا أكثر من أن يتراجع عنه. مع أن كلمة 'مأساوي' ليست الوصف المناسب: لم يكن ذلك أول استفزاز لي، لكنها لم تكن أولى نطحة له أيضًا. وهذا ما نادرًا ما تمت الإشارة إليه، وبشكل أقل بكثير مما يجب".