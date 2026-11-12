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Gianluca Minchiottiمحمود خالد
ترجمه

"وفاة خيسوس دي ميجيل جعلتني أحمد الله" .. ماتيراتزي يتذكر نطحة زيدان بتعليق مثير للجدل!

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"ماذا لو كانت حدثت لي؟"

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تناولت مقابلة ماركو ماتيراتزي، مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، حادثة نطحة زين الدين زيدان الشهيرة له في نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا، ولقاءهما في ميلانو، واحتمالية حدوث مصالحة علنية، في الوقت الذي قال فيه الأسطورة الفرنسية عن تلك النطحة قبل بضعة أيام: "لست فخورًا بما صنعته مع ماتيراتزي، ولكني لا أندم عليه".

- لو تبدّلت الأدوار، هل كنت ستقول الشيء نفسه اليوم؟

"اليوم كنت سأقول ما كان ينبغي أن أقوله في تلك الأمسية قبل عشرين عامًا، أو في اليوم التالي: 'لقد كنتُ مخطئًا، لكنني تعرضت للاستفزاز. احكموا بأنفسكم على ما حدث؛ إنني أعتذر'. كان ليظهر بمظهر الرجل النبيل حقًا، وماتيراتزي بمظهر 'الأحمق المعتاد'، ذاك الذي استفزّه بطريقته الخاصة. كان ليخرج من الأمر أفضل حالًا، لكن كل شخص يرى الأمور على نحو مختلف. وكانت القضية لتنتهي عند ذلك بالتأكيد".

- بدلًا من ذلك، لا يزال الناس يتحدثون عنها.

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"وكان بالإمكان تجنّب ذلك، لأنني لم أكن الأول ولا الأخير الذي يعرقل منافسًا لمنعه من التسجيل. بل في الواقع، لو كنتُ مدربًا ولديّ مدافع أوقف ببراعة اللاعب الذي يواجهه من القفز، لصافحته".

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فرنسا

فرنسا

- هل لا يزال زيدان يحمل عبئًا؟

"حسنًا، لا أعتقد ذلك. يُعاد الحديث عن الأمر لأن إيطاليا تلعب ضد فرنسا، لكن بالنظر إلى المسيرة التدريبية التي خاضها، أعتقد أنه قد تجاوز الأمر".

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- عند مشاهدته مجددًا، يبدو أن تلك الحادثة تزعج زيدان أكثر مما تزعج ماتيراتزي، أليس كذلك؟

"حسنًا، ليس حقًا. وفاة خيسوس دي ميجيل جعلتني أشكر الله على أنه لم يحدث أي شيء. يُتحدث عن القتل غير العمد في قضية حارس المرمى ذاك بسبب حادثة وقعت أثناء اللعب: ماذا لو حدث ذلك لي؟"

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(يذكر أن العالم قد فُجع في نوفمبر الحالي، بوفاة مهاجم تينيريف، خيسوس دي ميجيل، خلال مشاركته في مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، إثر إصابة بليغة في الرأس والصدر، على إثر اصطدامه بحارس أندورا، خيسوس أوونو، ليتم فتح تحقيق في احتمالية وقوع جريمة قتل غير عمد من قِبل الشرطة الإسبانية).

- طوال عشرين عامًا، لم تصفِّيا الأجواء بينكما قط. هذا أمر لافت.

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"أتيحت لنا الفرصة، كما يعلم الجميع. في نوفمبر 2010، في فندق مليا بميلانو، عشية مباراة ميلان وريال مدريد: كنت أغادر الفندق بعد أن ودّعت مورينيو، وهو كان يركن سيارته في الخلف. حين رآني، تردد قليلًا بل حتى همّ بالعودة، لكنني اقتربت منه وصافحته: 'يسعدني أننا نلتقي هنا، حيث لا يرانا أحد'. فردّ: 'لا تقلق. هذه الأمور تحدث؛ إنها في الماضي'. من المؤسف أنه أنكر كل ذلك لاحقًا، قائلًا إنه ظن أنني مجرد مشجّع".

- لماذا يستمر زيدان في رفض فكرة المصالحة 'الرسمية'؟

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"لم تكن لديّ مشكلة قط في ذلك. ربما كان خروجه مأساويًا أكثر من أن يتراجع عنه. مع أن كلمة 'مأساوي' ليست الوصف المناسب: لم يكن ذلك أول استفزاز لي، لكنها لم تكن أولى نطحة له أيضًا. وهذا ما نادرًا ما تمت الإشارة إليه، وبشكل أقل بكثير مما يجب".

بقلمGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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