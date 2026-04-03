"ماركو فان باستن هو أسوأ مدرب عملت معه على الإطلاق"

وجه دوكي شميدت انتقادات لاذعة لماركو فان باستن، الذي يعتبره أسوأ مدرب عمل معه. جاء ذلك في حديث أجراه اللاعب الفريزي البالغ من العمر 33 عامًا مع قناة «أومروب فريزلان».

تولى فان باستن دفة القيادة في نادي sc Heerenveen بين عامي 2012 و2014، حيث كان شميدت آنذاك الظهير الأيمن لفريق De Superfriezen.

بالإضافة إلى ذلك، كان شميدت تحت قيادة رون يانس ودوايت لودويجيس وفوبي دي هان كمدربين خلال مسيرته الكروية. في عام 2024، اعتزل الظهير الجناح اللعب.

عندما يُسأل شميدت عن أسوأ مدرب له، يبدو أنه لا يشك في ذلك أبدًا. "بصفتي مدربًا فقط، كان ذلك فان باستن."

يتحدث لاعب كرة القدم المحترف السابق بكلمات واضحة، لكنه يوضح أن هذا ليس شيئًا جديدًا بالنسبة للمهاجم الأسطوري للمنتخب الهولندي. "فان باستن نفسه أشار لاحقًا إلى أن مهنة التدريب لم تكن مناسبة له."

"كشخص، لم يكن هناك ما ينتقد فيه، فقط مهنة التدريب لم تكن مناسبة له"، يتابع شميدت، الذي يرى أنه من المنطقي أن يحصل لاعب كرة قدم عظيم على فرصة كمدرب. "شخص بمثل هذا المكانة في كرة القدم الهولندية يجب أن تُعطى له الفرصة لترى كيف ستسير الأمور."

خاض فان باستن أول تجربة له كمدرب رئيسي للمنتخب الهولندي في عام 2004 وقاد المنتخب إلى الدور الـ16 في كأس العالم (2006) وكأس الأمم الأوروبية (2008). أصبح المهاجم السابق لأياكس وميلان مدربًا لأياكس بعد ذلك، وانتقل عبر هيرينفين إلى AZ، ثم أنهى مسيرته التدريبية في عام 2014.