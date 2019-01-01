ماركو سيلفا: الهزيمة من نيوكاسيل صعبة ولكن يجب أن ننظر إلى الأمام

ماركو سيلفا يتحدث عن خسارة إيفرتون أمام نيوكاسيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ماركو سيلفا المدير الفني لنادي إيفرتون إنه لا يفهم ماذا حدث خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسيل يونايتد مساء اليوم السبت.

وكان إيفرتون قد سقط أمام نيوكاسيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الثلاثين من البريميرليج.

وعقب المباراة، أبدى ماركو سيلفا استغرابه من السيناريو الذي سارت بيه المباراة وتحولها من كفة فريقه إلى كفة نيوكاسيل.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد أخبرت اللاعبين بين الشوطين أننا علينا الاستمرار في الضغط عليهم خلال شوط المباراة الثاني وأن نكمل المباراة كما بدأناها"

وتابع: "لقد أعطى لهم الحكم ركلة جزاء في وقت حاسم، بينما لم يعطنا مثلها في تدخل شيلفي على سيجوردسون، هذه التفاصيل تتحكم في مباريات كتلك"

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يذكر أن إيفرتون يحتل المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، وأنه كان قد تعادل مع ليفربول بدون أهداف في ديربي الميرسيسايد الأسبوع الماضي.