ماركو رويس: لعبنا مباراة كارثية أمام بايرن ميونيخ

ماركو رويس يتحدث حول خسارة بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصف نجم وقائد بوروسيا دورتموند النجم الدولي الألماني ماركو رويس المباراة التي لعبها فريقه أمام بايرن ميونيخ بالكارثية.

وسقط بوروسيا دورتموند أمام مضيفه بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعبه أليانز أرينا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

ولم يظهر بوروسيا دورتموند كخصم لبايرن ميونيخ منذ بداية المباراة، حيث انهار مبكرًا ولم يقدم ما كان منتظرًا منه.

وعقب المباراة، قال النجم ماركو رويس إن بوروسيا دورتموند كان كارثيًا بكل المقاييس، ولعب مباراة دون المستوى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "ليس لدي تفسير لما حدث ولا يمكنني الحديث عن أية أعذار أو أسباب منطقية وراء ما ظهرنا عليه اليوم"

وتابع: "بايرن ميونيخ كان أفضل بكثير، لقد فعل كل شيء بشكل صحيح وكانت النتيجة خير معبر عن سير المباراة"

وحول ما تبقى من الموسم قال رويس: "يجب علينا تحليل هذه الخسارة من أجل عدم الوقوع في نفس هذه الأخطاء مستقبلًا"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد خطف صدارة الدوري الألماني من أسود الفيستيفاليان بوروسيا دورتموند بهذا الانتصار الكاسح عليه.