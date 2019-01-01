روخو: أريد أن أمنح يونايتد كل ما لدي

ماركوس روخو نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد على رغبته في تقديم أقصى ما لديه من أجل الفريق تحت قيادة سولشار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماركوس روخو مدافع فريق مانشستر يونايتد على سعادته بالعمل الذي يقوم به أولي جونر سولشار المدير الفني الجديد للفريق منذ قدومه في نهاية العام الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يحاول منح الفريق أقصى ما لديه بعد أن ساعده سولشار كثيرًا في الفترة الماضية.

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وقال روخو: "علاقتي بسولشار جيدة منذ أن جاء لتدريب مانشستر يونايتد، عندما وصل لهنا أخبرني أنني جزء من خطته لمستقبل الفريق".

وأضاف: "هو يريد مني أن أكون متواجد بأقصى ما لدي، لقد ساعدني كثيرًا لأنني كنت عائد من فترة إصابات سيئة، وكان سببًا في عودتي للمنتخب".

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وأكمل: "أعتقد أن الأمر الأهم في طريقته معنا أنه قريب من كل لاعبي الفريق، ويتفهم مشاكلهم جيدًا، وذلك لأنه لديه مسيرة طويلة كلاعب سابق لهذا النادي".

جدير بالذكر أن روخو كان قد شارك مع مانشستر يونايتد في خمس مباريات هذا الموسم بواقع 216 دقيقة في كل البطولات.