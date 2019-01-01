سولشار يخبر راشفورد أنه أصبح المهاجم الأول لمانشستر يونايتد

سولشار يختار راشفورد ليكون المهاجم الأول لمانشستر يونايتد على حساب البلجيكي روميلو لوكاكو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد اختار اللاعب الشاب ماركوس راشفورد ليكون المهاجم الأول للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" والتي أكدت أن اللاعب أصبح على رأس اختيارات المدير الفني الجديد للفريق على حساب البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأن المدرب قد قام بجلسة مع اللاعب الإنجليزي الشاب وتحدث معه وأخبره أنه يعول عليه الكثير في الفترة المقبلة.

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وذكرت الصحيفة أن المدير الفني الجديد يرى راشفورد مناسبًا لطريقته أكثر من نظيره البلجيكي الذي انضم للشياطين الحمر بمبلغ قياسي قادمًا من إيفرتون.

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ويعد راشفورد هو الهداف الأول في قائمة هدافي مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي سولشار الذي تولى القيادة الفنية للفريق منذ عدة أسابيع.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمر بفترة ازدهار واضحة في النتائج عقب رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق.