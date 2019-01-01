ماركا: بوجبا يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد

اللاعب الفرنسي بول بوجبا يُمني النفس بالانتقال لصفوف النادي الملكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد بدلًا من تجديد عقده مع الشياطين الحُمر.

ويعيش اللاعب الدولي الفرنسي حالة فنية جيدة في الوقت الحالي مع مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أولي جونار سولشار، وذلك على الرغم من تراجع مستواه في الدور الأول بعد دخوله في مشاحنات مع المدرب السابق للفريق جوزية مورينيو.

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وفقًا لما قالته الصحيفة فإن بوجبا أصبح لديه الكثير من الحماس تجاه فكرة الانتقال إلى صفوف النادي الملكي، خاصة مع عودة مواطنه زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوجبا الحالي مع مانشستر يونايتد بعد عامين من الآن، ولكن وكيل اللاعب مينو رايولا يأمل في حسم صفقة انتقاله إلى ريال مدريد في أقرب وقت.

يذكر أن بوجبا كان قد انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 في صفقة قدرت بـ 110 مليون يورو، والتي كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم وقتها.