"ماركا" المدريدية تُنصف ميسي في صراع البيتشيتشي!

صحيفة ماركا تعترف بهدف نجم برشلونة ليونيل ميسي في إسبانيول

فيسبوك تويتر محمد عماد

أقرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المعروفة بميولها إلى ريال مدريد باحتساب هدفي برشلونة في شباك إسبانيول في الجولة التاسعة والعشرين من الليجا لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت هناك حالة من الجدل حول الهدف الذي أحرزه ميسي من ركلة حرة واصطدم بمدافع إسبانيول حول احتسابه كهدف عكسي أم هدف لميسي.

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وبعد أن احتسب الهدف رسميًا لميسي، أقرت "ماركا" أن الكرة كانت في طريقها للمرمى سواء كان المدافع قد تدخل أو لا، وأن ميسي يستحق احتساب الهدف له، وذلك وفقًا لما قاله رئيس الصحيفة جاياردو الذي أكد على عدم تلقيه أي اتصال من قبل برشلونة.

ويتصدر ميسي جدول هدافي الدوري الإسباني حاليًا برصيد 31 هدفًا، وذلك باحتساب الهدف الذي أثار الجدل في شباك إسبانيول.

أما أقرب ملاحقي ميسي على صراع هداف الليجا "البيتشيتشي" هو زميله في البلوجرانا لويس سواريز برصيد 18 هدفًا.