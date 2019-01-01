تصفيات كأس أوروبا

مارشينا: راموس حيوان تنافسي وسيقود ألمانيا في أولمبياد طوكيو

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مارشينا يشيد بجين التنافس وقوة سيرخيو راموس

قال مدافع منتخب إسبانيا السابق كارلوس مارشينا إن سيرخيو راموس أشبه بحيوان تنافسي يبحث دائمًا عن الفوز والانتصار ولا بديل بالنسبة له عن ذلك.

وجاء ذلك في إطار توقع مارشينا بأن ينضم سيرخيو راموس إلى منتخب إسبانيا المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

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وعلى الرغم من أن الأولمبياد يأتي بعد أقل من شهر من نهاية كأس الأمم الأوروبية، إلا أن مارشينا يراهن على مشاركة راموس الذي لن يقول لا لمنتخب بلاده.

وقال مارشينا إن سيرخيو راموس أحد أفضل اللاعبين في تاريخ إسبانيا وأكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم خلال الوقت الحالي سواء مع ريال مدريد أو منتخب لاروخا.

وأضاف: :في حالة سيرخيو راموس أنت تراهن على جين التنافس الذي يمتلكه قلب الدفاع الإسباني، ذلك الذي يجعله راغبًا في الانتصار دائمًا"

وتابع: "سيرخيو راموس حقق العديد من الألقاب والإنجازات مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وقدم كل شيء خلال مسيرته، ولكنه يطمع في المزيد ولديه الإصرار على ذلك"

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يذكر أن سيرخيو راموس بات أكثر من مثل منتخب إسبانيا في تاريخه، كما أنه حقق معه لقب كأس العالم مرة وكأس الأمم الأوروبية مرتين.

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