مارسيلينو: رودريجو أخبرني برحيله إلى أتلتيكو مدريد

تطور مفاجيء في الأحداث خلال الساعات الماضية

أكد مارسيلينو جارسيا المدير الفني لفالنسيا، أن مهاجم الفريق رودريجو مورينو كان على بُعد خطوات قليلة من أتلتيكو مدريد.

العديد من التقارير الصحفية، كشفت عن توصل فالنسيا لاتفاق مع إدارة نادي العاصمة الإسباني، مقابل بيع رودريجو بـ60 مليون يورو.

وبشكل مفاجيء أعلن ماتيو أليماني المدير العام للخفافيش، أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بعد سحب العرض.

مارسيلينو قال عن صاحب الـ28 عاماً:"ظننت أنه سيرحل عن الفريق حيث أخبرني النادي بالقرار يوم الثلاثاء الماضي".

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وأضاف:"اللاعب نفسه أكد لي أن كل شيء انتهى وسينضم لأتلتيكو مدريد ولكن الصفقة لم تتم".

وفي نهاية حديثه أكد مدرب فالنسيا على تطلعه لوضع كل تكهنات مغادرة اللاعب خلف ظهره، والاعتماد عليه لمساعدة فريقه الموسم القادم.