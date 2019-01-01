مارسيلينو: برشلونة سبب إقالتي من فالنسيا

ما هو دور برشلونة في إقالة مارسيلينو من تدريب فالنسيا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد مارسيلينو، المدير الفني السابق لفالنسيا، أنّ الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا كان السبب الرئيسي في رحيله عن صفوف الخفافيش.

مارسيلينو تعرض للإقالة قبل أيام قليلة من مباراتي فالنسيا وتشيلسي بعد خلافات طويلة مع رئيس النادي بيتر ليم.

وافتتح صاحب الـ 54 عامًا المؤتمر بالبكاء بسبب رحيله عن الفريق مشيرًا إلى حبه للنادي وللجمهور ولرغبته الكبيرة في الاستمرار.

وقال مارسيلينو في مؤتمر وداع فالنسيا: "أنا واثق من أنّ الفوز ببطولة كأس الملك بعد التغلب على برشلونة في النهائي كان القشة التي تسببت في إقالتي لأنني خلال الموسم تلقيت رسائل مباشرة بعدم التركيز في بطولة الكأس ولكن الجمهور كان يرغب في ذلك وكذلك اللاعبين فلماذا لا أقاتل للفوز بها".

وتابع: "لا أحد يتخلى عن لقب أيًا كان السبب. بعد الفوز على خيتافي بسيناريو خيالي كنا نشعر بحالة رائعة وثقة كبيرة في قدرتنا على تخطيهم أيضًا في الدوري وحجز مقعد بدوري أبطال أوروبا".

مدرب الخفافيش السابق أشار إلى أنّه لم يشعر بأن أحد مؤمن به من المسئولين في فالنسيا ولم يتم احترام المتفق عليه منذ أن تولى المسئولية في 2017.

وتابع: "لم أكن أود رحيل رودريجو وسعيد باستمرار اللاعب لأنه لو غادر لما وافق أحد على القدوم ولو تعاقدنا مع لاعب سيكون بديلًا له فقط وليس لتطوير الفريق".

واختتم: "أود توجيه التحية للاعبين الذين ساندوني كثيرًا طوال هذه الفترة وساعدوني على تحقيق أهداف الفريق، كما أشكر ماثيو أليماني على دعمه المتواصل وأتمنى لألبرت سيلاديس التوفيق في مهمته الجديدة".

جدير بالذكر أنّ فالنسيا يحل ضيفًا على برشلونة غدًا، السبت، في كامب نو بالجولة الرابعة من الليجا.