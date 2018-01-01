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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

مارسيلينو: الحديث عن وضعية موريلو في برشلونة ليست من شأني

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ماريلينو يرد على سؤاله حول مورينيو بإجابات دبلوماسية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

رفض مارسيلينو مدرب نادي فالنسيا الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق حول انتقال مدافع الفريق موريلو إلى صفوف برشلونة، حيث أكد أن اللاعب لا يخصه في هذه الفترة.

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وكان موريلو قد انتقل إلى برشلونة بعد توصله إلى اتفاق يقضي بالانتقال إلى الفريق الكتالوني، بتفاصيل تشير إلى عقد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وبخصوص ذلك، تحدث المدرب مارسيلينو قبل جولة هذا الأسبوع من الدوري الإسباني بأن كل ما يخص موريلو الآن هو من شأن برشلونة وليس من شأنه.

وأضاف: "موريلو كان معنا في مطلع هذا الموسم، وقد لعب دقائق قليلة فقط بسبب الإصابات، ولكنه لاعب جيد وكبير وقدم أرقامًا مميزة حين كان يشارك.

وتابع: "لم يكن لدي أي مشاكل مع موريلو، وهذا ما يمكنني أن أؤكده لكم، اللاعب الآن في برشلونة وهم من عليهم التحدث بشأنه، هذا هو كل ما في الأمر"

يذكر أن موريلو كان قد لعب لصفوف إنتر ميلان وفالنسيا من قبل، وقدم مستويات جيدة من الفريقين، ما جعل برشلونة يبحث عن التقاد معه لتعزيز صفوف الدفاع.

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