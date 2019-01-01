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مارسيليا ينافس أرسنال على ضم نزونزي

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تجربة غير ناجحة للاعب الوسط الفرنسي مع روما
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي، لإنهاء مسيرته سريعاً مع نادي روما الإيطالي، بالرحيل عنه بالميركاتو الصيفي القادم.

نزونزي انضم لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تألقه في الدوري الإسباني مع إشبيليه.

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الأمور لم تسر كما تمناها الفرنسي مع الذئاب، حيث هبط مستواه بصورة ملحوظة هذا الموسم.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن مارسيليا يعتبر هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع نزونزي.

ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب رودي جارسيا، الذي سبق وأن عمل كمدرب لروما قبل انتقاله لفرنسا.

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ويدخل النادي الفرنسي في منافسة مع نظيره موناكو، وكذلك نادي أرسنال الإنجليزي ومدربه أوناي إيمري.

ومن جانبه يرحب روما بالتخلي عن نزونزي مقابل 20 مليون يورو، وهو ما يقل بـ10 مليون عن القيمة التي دفعها لضمه من إشبيليه.

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