مارسيليا الفرنسي يقدم عرضًا مغريًا للسد للتعاقد مع بونجاح

الجزائري يصول ويجول في الدوري القطري وحقق رقمًا قياسيًا مع أول 14 مباراة في الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وضع نادي مارسيليا الفرنسي، الجزائري بغداد بونجاح؛ مهاجم السد القطري، ضم قائمة تعاقداته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويعيش الجزائري حالة من التألق الشديد في الدوري القطري، والذي سجل به حتى الآن 28 هدفًا خلال 14 مباراة فقط بالموسم الجاري.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت" الفرنسية فإن مارسيليا خصص خمسة ملايين يورو، لتقديم عرض رسمي إلى النادي القطري للظفر بخدمات بونجاح.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال رفض مسؤولو السد بيع اللاعب نهائيًا، فستكون الإعارة هي الخيار أمام النادي الفرنسي، لكن بشرط وجود بند يسمح بشرائه نهائيًا في نهاية الإعارة.

يذكر أن بونجاح حقق رقمًا قياسيًا الموسم الجاري بتسجيل 28 هدفًا في موسم واحد وإن كان لم ينته بعد، ليكسر رقم البرازيلي كليمرسون؛ لاعب الغرافة السابقة، والذي سجل 27 هدفًا، خلال موسم واحد، ليصبح بونجاح على موعدًا في نهاية الموسم مع تحقيق رقم تاريخي لم يسبه له أحد.