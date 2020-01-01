مارسيلو يهرب من هجوم جماهير ريال مدريد بالاستعانة بنجم أتلتيكو

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن مارسيلو يسعى للعودة لأفضل مستوياته مع ريال مدريد من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي مارسيلو يسعى للعودة لأفضل مستوياته مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب لجأ للمدرب الشخصي الخاص بماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة جاءت رغبة من اللاعب في تحسين حالته البدنية ليكون أفضل داخل الملعب.

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وخسر مارسيلو مكانته كظهير أيسر أساسي في صفوف ريال مدريد منذ وصول فيرلاند ميندي قادمًا من ليون.

ونال النجم البرازيلي الكثير من انتقادات سواء من الإعلام أو الجمهور بسبب ظهوره بعيدًا عن مستواه لفترات طويلة خلال المواسم الماضية.

ويقترب مارسيلو من الاحتفال بالذكرى الـ 14 له كلاعب في صفوف ريال مدريد، حيث لعب أول مباراة بصفوف الملكي في السابع من يناير 2007.

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد شارك في خمس لقاءات مع ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات بواقع 429 دقيقة حتى الآن.