مارسيلو ينضم لمصابي ريال مدريد أمام بيتيس

الفريق الطبي فضل عدم المجازفة بوجوده

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، السبت، عن إصابة لاعبه مارسيلو، وغيابه عن مواجهة الليلة ضد ريال بيتيس ببطولة الدوري.

المدافع البرازيلي يعاني من آلام في الظهر، لذلك قرر المدرب زين الدين زيدان بقاء اللاعب في مدريد وعدم سفره لخوض اللقاء.

وكشف ريال في بيان رسمي له، أن قائمة زيدان ستتكون من 21 لاعباً، حيث لن يتم استبدال مارسيلو بأي لاعب آخر.

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وينضم بذلك المدافع المخضرم لقائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تشمل تواجد كل من ماركو أسينسيو وإيدين هازارد.

ويفضل الطاقم الطبي للنادي الإسباني، عدم المجازفة بالثلاثي ضد بيتيس، طمحاً في ظهورهم يوم الأربعاء القادم ضد بلد الوليد أو الأحد أمام ليفانتي.

وتؤكد الرؤية المتفائلة أن مارسيلو يعاني من مجرد آلام طفيفة، ومن المتوقع عودته في غضون أيام قليلة، لذلك قرر النادي عدم الإعلان عن موعد تعافيه من الإصابة.

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يذكر أن ريال يلعب الليلة ضد بيتيس، طمحاً في تحقيق الفوز، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ريال سوسييداد بالجولة الثانية من الليجا.