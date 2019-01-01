مارسيلو يرد على شائعات اقترابه من الانضمام ليوفنتوس

تعرف على رد مارسيلو على الأخبار التي ربطته بالانضمام إلى يوفنتوس

علّق مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على شائعات اقترابه من الرحيل عن صفوف البلانكوس والانضمام إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية.

التقارير الصحفية الإيطالية أكدت أنّ البيانكونيري اتفق مع مارسيلو على الانضمام لبطل الكالتشيو بعقد يمتد لأربع سنوات وراتب يصل إلى 12 مليون يورو في الموسم.

ونشر البرازيلي صورة له في تدريبات ريال مدريد عبر حسابه بموقع "إنستجرام" معلقًا "هذا منزلي".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ اللاعب قرر نشر الصورة ردًا على الشائعات التي أفادت برحيله عن ريال مدريد والالتحاق بكريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

وكانت زوجة اللاعب قد نشرت صورة عبر موقع إنستجرام تلمح فيها لرحيل القائد الثاني للبلانكوس.

جدير بالذكر أنّ مارسيلو غاب عن مباراتي الكلاسيكو ضد برشلونة في كأس الملك والدوري الإسباني كما لم يلعب في مباراة أياكس بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.