مارسيلو يتعرض للإصابة في مواجهة جلطة سراي

ريال مدريد قد يفقد خدمات الظهير الأيسر بسبب الإصابة في مباراة دوري أبطال أوروبا

خاض نادي ريال مدريد مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ونجح الفريق في العودة للمسار الصحيح أمام جلطة سراي حيث سجل النادي الملكي 3 أهداف في أول ربع ساعة من الشوط الأول.

ولكن مع الأداء الجيد الذي قدمه زعيم العاصمة مدريد جاء الخبر السيء حيث أكدت التقارير أن النجم البرازيلي مارسيلو قد خرج من المباراة بديلًا بسبب الإصابة حيث شعر بالانزعاج بين الشوطين.

قالت صحيفة آس المقربة من النادي الملكي أن الدولي البرازيلي قد شعر ببعض الانزعاجات بقدمه اليسرى مما جعله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يُخرجه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيتم إجراء المزيد من الفحوصات خلال الأيام القادمة من أجل معرفة مدى الإصابة التي تعرض لها وفترة الراحة التي يحتاج إليها.

⭐️بنزيما يصبح ثاني لاعب في التاريخ يحرز في 15 موسم متتالي بدوري أبطال أوروبا - بعد ليونيل ميسي.



بنزيما أون فاير 🔥 pic.twitter.com/Xg9FdsoM4F — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

يذكر أن النادي الملكي يواجه بعض الصعوبات في بطولة الدوري حيث تعادل في المباراة الأخيرة وفشل في خطف الصدارة من غريمه برشلونة ولكنه عاد إلى الطريق الصحيح بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد البداية السيئة.