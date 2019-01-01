مارسيلو لنيمار: لعبت أفضل من مبابي

ما الذي قاله مارسيلو لنيمار بعد لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

أشاد مارسيلو، لاعب ريال مدريد، بالمستوى الذي ظهر به نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان ، مؤكدًا أنّ الأخير قدّم أداءً أفضل من زميله كيليان مبابي .

نيمار شارك بديلًا في الشوط الثاني بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت كاميرا خاصة بقناة "موفيستار بلس" الإسبانية حوارًا بين نيمار ومارسيلو وكاسيميرو عقب اللقاء.

وقال مارسيلو لنيمار: "لقد لعبت مباراة أفضل بكثير من مبابي".

اللقطات أظهرت تبادل للحوار بين كاسيميرو ونيمار ولكن دون معرفة التفاصيل، إذ غطّى كل لاعب شفاهه حتى لا يتم معرفة ما دار بينهما.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة ريال مدريد في استقدام نيمار من باريس سان جيرمان إلا أنّ مدرب بطل الليج 1، توماس توخيل، أكد انّه لا يشعر بالقلق بشأن مستقبل البرازيلي.

وقد يضطر باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار لأجل الحفاظ على كيليان مبابي، إذ يرغب النادي الملكي في ضم اللاعب الشاب أيضًا كما صرّح زين الدين زيدان بأنّ اللاعب يحلم بارتداء قميص البلانكوس.

زيدان قال في تصريحات قبل مواجهة باريس سان جيرمان إنّه يحب مبابي كثيرًا وذلك بعد أيام من الحديث عن رغبة اللاعب الشاب في ارتداء قميص البلانكوس.

ورفض ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تصريحات زيدان مؤكدًا أنّ عملية تجديد عقد مبابي تسير ببطء وهدوء إلى الأمام.