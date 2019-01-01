مارسيلو ليس الوحيد.. رونالدو يريد أسينسيو أيضاً

هل يستغل يوفي المزيد من ضحايا سولاري؟

أكدت تقارير صحفية أن مارسيلو لم يكن لاعب ريال مدريد الوحيد الذي طلبه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس للانضمام إليه.

وبحسب دون بالون فإن رونالدو قد طالب فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بالتعاقد مع مارسيلو، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو جناح الميرينجي أيضاً.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع احتمالية رحيل باولو ديبالا نجم الفريق نظراً لقلة مشاركاته هذا الموسم.

وتعاني قائمة مدريد من بعض المشاكل تحت الإدارة الجديدة لسانتياجو سولاري، على رأسها مارسيلو وإيسكو.

يذكر أن رونالدو قد انتقل لليوفي في يوليو الماضي مقابل 117 مليون يورو.