مارسيلو: فخور باللعب لريال مدريد وكارلوس هو الأفضل في التاريخ

النجم البرازيلي تحدث أيضاً عن مساعدة زميله فينيسيوس جونيور

أعرب مارسيلو مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن فخره الشديد باللعب بقميص الميرينجي والتواجد ضمن صفوفه.

النجم البرازيلي عانى مع فريقه بشكل واضح هذا الموسم، ووصل الأمر بجلوسه على دكة البدلاء خلال فترة المدرب سانتياجو سولاري.

ومع عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق مرة أخرى، شدد مارسيلو على أهمية التعاو وروح الجماعة بالنادي الإسباني.

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وقال ظهير ريال في تصريحات صحفية:"قيادة الفريق شرف كبير لي ومسؤولية لا تقدر بثمن، يجب علينا رفع مكانة هذا الفريق بشكل مستمر".

وأضاف:"أي لاعب يأتي هنا يتم استقباله بأفضل طريقة ممكنة، هناك حالة من الاتحاد والعمل كعائلة واحدة واحترام متبادل بين الجميع".

وعن الفوز بالبطولات:"شيء رائع جداً والناس تشعر بعلاقة قوية مع اللاعبين، راموس أخذني معه أكثر من مرة للاحتفال برفع الكؤوس وحظينا بالعديد من الذكريات السعيدة".

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مساعدة اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور:"أحاول مساعدته بقدر الإمكان، هو يستمع لكل شيء ويريد تعلم اللغة الإسبانية".

لحظاته الأولى بقميص ريال:"كان أمراً غريباً، حيث لعبت بعد روبرتو كارلوس لاعبي المفضل بنفس المركز، ساعدني كثيراً على التأقلم هنا وبالنسبة لي هو أفضل ظهير في التاريخ".

يذكر أن صاحب الـ30 عاماً انضم لريال من فلومينزي البرازيلي في يناير 2007 بـ5.85 مليون جنيه إسترليني، وحصد العديد من الألقاب المحلية والأوروبية بقميص الميرينجي.