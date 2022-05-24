مارسيلو عن مستقبله: قلتها 50 ألف مرة وسأتحدث مع ريال مدريد!

كشف المدافع البرازيلي مارسيلو، عن رغبته الواضحة في البقاء مع ريال مدريد لفترة أطول، محددًا الموعد النهائي لحسم مصيره.

ويدخل مارسيلو في الأسابيع الأخيرة من عقده مع ريال، حيث يمكنه الانتقال لأي فريق آخر بالمجان بعد نهاية شهر يونيو القادم.

ووسط الأنباء المتضاربة حول استمراره بالنادي الإسباني أو الرحيل، خرج اللاعب في اليوم المفتوح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للكشف عن آخر مستجدات الموقف.

وقال مارسيلو:"أريد أن أبقى في ريال مدريد، لقد قلت ذلك 50 ألف مرة، لكني سأتحدث مع النادي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".

Real Madrid celebrated Marcelo during his last game at the Santiago Bernabéu ❤️ pic.twitter.com/kGh8l1qmzG — B/R Football (@brfootball) May 20, 2022

وتحدث اللاعب كذلك عن استعدادت ريال من أجل مواجهة ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري بنهائي دوري الأبطال.

وأوضح البرازيلي:"نريد الفوز لكن الأمر لن يكون سهلًا، سيتعين علينا بذل قصارى جهدنا في المباراة الأفضل للأندية على مستوى العالم".

جدير بالذكر أن صاحب الـ34 سنة شارك في 18 مباراة مع ريال هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين بكل البطولات.

اقرأ أيضًا ..