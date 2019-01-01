مارسيلو: ريال مدريد منزلي والابتعاد عن المنافسة أمر محزن

تعرف على تصريحات مارسيلو عقب الفوز على بلباو

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نفى مارسيلو، لاعب ريال مدريد، شائعات رحيله عن النادي الملكي مؤكدًا أنّ عدم المنافسة على أي لقب أمر محزن.

ريال مدريد انتصر بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو في مباراة الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال مارسيلو في تصريحات عقب المباراة: "عدم المنافسة على أي بطولة أمر معقد ولا نعتاد عليه هنا، لكن علينا إظهار شخصية الفريق في الفترة المتبقية من الموسم".

وتابع: "كريم بنزيما لاعب رائع ويقدم الكثير لريال مدريد وتسجيله هاتريك في مبارة اليوم أكبر دليل على أهميته للفريق".

البرازيلي أشار إلى أنّ بنزيما يفيد الفريق حتى لو لم يسجل أي هدف موضحًا رغبته القتال في الموسم المقبل على البطولات.

كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو هذا الموسم في الدوري المحلي 👇



كريم بنزيما 21 هدفًا ⚽️

رونالدو 19 هدفًا ⚽️



هل نجح المهاجم الفرنسي في تعويض النجم البرتغالي؟ pic.twitter.com/CJbZMOzefo — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

واختتم: "مستقبلي في ريال مدريد، إنّه منزلي ولا أهتم بالشائعات الخاصة برحيلي. أنا سعيد بكل لحظة أقضيها هنا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي وخرج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.