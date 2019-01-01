مارسيلو جروهي: سعيد لأنني أصبحت جزءًا من تاريخ اتحاد جدة

العميد ينهي أولى مشكلاته الموسم الجاري بالتعاقد مع الحارس البرازيلي، حيث تراجع مستوى الثنائي عساف وفواز القرني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى اتحاد جدة السعودي الجديد، عن سعادته للانضمام لصفوف العميد، متمنيًا أن يعيش أفضل لحظاته مع النمور.

وأعلن الاتحاد اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الحارس البرازيلي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تنتهي في صيف عام 2022.

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جروهي قال، عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للعميد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد لارتداء قميص الاتحاد، ولأنني أصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي الكبير، سعيد للغاية بهذه الفرصة، وأتمنى أن أعيش هنا أفضل اللحظات".

ويعد جروهي هو ثاني صفقات العميد الشتوية، حيث تم تقديم الإيفواري سانوجو؛ مهاجم يونج بويز السويسري، اليوم أيضًا، لوسائل الإعلام.

يذكر أن الاتحاد يعاني الموسم الجاري من تراجع الأداء والنتائج، حيث يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد ست نقاط فقط.