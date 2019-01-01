مارسيال: منافستي مع راشفورد ستفيد مانشستر يونايتد

مارسيال يتحدث عن السباق التهديفي بينه وبين ماركوس راشفورد في موسم مانشستر يونايتد الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث المهاجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد عن فائدة السباق التهديفي بينه وبين ماركوس راشفورد.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل إيجابيًا مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من البريميرليج، بعد فوزه برباعية على تشيلسي في الجولة الأولى.

وبعدما سجل كلًا منهما هدفين في أول جولتين للدوري الإنجليزي الممتاز، أكد مارسيال أن منافسته التهديفية مع راشفورد ستفيد الفريق في النهاية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وأضاف: "بالطبع سيسعى كل منا لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف خلال الموسم، ستكون أحد أهدافنا التي نسعى من أجلها"

وتابع: "هذا لا يتعارض مع عملنا كفريق واحد، سنلعب كفريق من أجل الفوز، وأي لاعب يرتدي قميص مانشستر يوايتد يسجل هدفًا سيفيد الفريق في النهاية"

أوباميانج يرى في شراكته مع لاكازيت وبيبي قوة ثلاثي ليفربول

يذكر أن أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد يشكلان الثنائي الهجومي لمانشستر يونايتد بعد رحيل روميلو لوكاكو واقتراب رحيل أليكسيس سانشيز.