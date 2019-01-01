مارسيال: مانشستر يرى الآن بوجبا الحقيقي

تحسن كبير في مستوى الثنائي بعد رحيل مورينيو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، المديح لمواطنه وزميله بول بوجبا بعد تألقه الكبير واللافت مع الفريق في الآونة الأخيرة.

وشهدت الفترة بعد رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق تحسن كبير في مستوى الثنائي، وخصوصاً بوجبا الذي وصل إلى ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

وقال مارسيال مع "سكاي": "كلنا نعرف إمكانياته، بول يبقى بول، الآن يلعب بحرية وبرأيي بدأنا رؤية بوجبا الحقيقي ونتمنى أن يستمر هكذا".

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🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/JayY4uLKXS — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

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وأردف: "هو قائد ويتحدث في غرف الملابس أكثر من الميدان، أتمنى أن يقودنا نحو أشياء كبيرة، لسنا بعيدين عن الأربعة الأوائل ويجب أن نستمر".

واستمر الفرنسي: "الاستمرار في الانتصارات مهم للوصول لدوري الأبطال، فترتي في مانشستر عموماً غنية وعلمتني الكثير وعلاقتي قوية بالجمهور".

وختم: "سولشار مدرب بقيم كبرى، يعرف كيف يخرج الأفضل من اللاعب داخل وخارج الملعب وينصحني كثيراً، نضحك كثيراً على إضاعتي للفرص بالتدريبات والتسجيل في المباريات".

ويحل مانشستر ضيفاً مساء السبت على فولهام ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.