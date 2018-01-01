مارتين لاسارتي يؤازر الأهلي أمام النجوم من ملعب السلام
التعليقات()
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
حرص الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ملعب السلام، من أجل متابعة الفريق الأحمر أمام النجوم.
الأهلي سيواجه فريق النجوم، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثاني عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب السلام.
لاسارتي تواجد في مدرجات ملعب السلام، من أجل متابعة والتعرف على لاعبيه عن قرب، قبل أن يتولى المسؤولية بشكل رسمي.
لاسارتي المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء👕🔴
(@AlAhly :📸) pic.twitter.com/H8JnqVEfRT — جول مصر (@goaleg) December 17, 2018
وتعاقد الأهلي مع المدرب الأوروجوياني، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يتولى الآن المسؤولية محمد يوسف بشكل مؤقت.
الأهلي يحتل المركز الثامن في ترتيب فرق الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.