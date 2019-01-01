لاسارتي: كرة القدم لا تعرف الوعود وسنظهر بشكل آخر

هل سنرى وجهًا آخر للأهلي أمام صن داونز بالفعل؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه سيقدم شكلًا مغايرًا أمام صن داونز، خلال المباراة التي ستجمع بينهما غدٍ السبت.

الأهلي سيستضيف صن داونز مساء غدٍ السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

لاسارتي قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "حرصت وركزت على رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين، للتخلص من آثار الهزيمة الكبيرة في مباراة الذهاب".

وعن تقديم وعدًا للجماهير، قال لاسارتي: "كرة القدم لا تعرف الوعود، وهدفي تحسين الجوانب التكتيكية والخططية، وتقديم مستوى مميز".

لاسارتي مدرب #الأهلي في المركز 150 ضمن قائمة مدربي العالم لشهر إبريل وفقًا كلب وورد رانكنج.🗣️ pic.twitter.com/V1Wodi9miL — جول مصر (@goaleg) April 12, 2019

المدرب الأوروجوياني تابع: "مباراة الغد ستكون الشوط الثاني من اللقاء، سنحاول تحسين الأداء بعد الظهور بشكل غير جيد بالشوط الأول".

مارتين لاسارتي اختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يلعب الجمهور دورًا إيجابيًا في لقاء غدًا، ويحفز ويدعم اللاعبين طوال المباراة".

الأهلي يحتاج للفوز بفارق 6 أهداف على أقل تقدير، من أجل العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة ذهابًا من صن داونز بخمسة أهداف دون رد.