مارتينيز ينفي وجود خلاف بينه وبين سباليتي

على خلفية تغريدات والد اللاعب ضد المدرب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي وجود أي خلافات بينه وبين مدربه لوتشيانو سباليتي، بعد تصريحات والده بشأن عدم إشراك الأخير له.

وقال مارتينيز:"سباليتي؟ كل شيء بخير بيننا، كل الأمور واضحة، لقد شرحت له أن والدي كان لاعباً وُلد في غرفة ملابس وأننا عائلة شغوفة للغاية".

وأضاف:"والدي كان مخطئاً بكتابة تلك التغريدة، هذا صحيح، ولكنه إنسان. كل شيء بخير، أنا أتدرب وأنتظر لحظتي".

وعن أخبار انتقاله إلى ريال بيتيس قال:"لم أكن على علم بذلك، قرأت الأمر في الصحف ومنها أعتقد أن رئيس بيتيس سأل بشأني، ولكن لا أحد أخبرني بشيء".

وتابع:"أنا أفكر دائماً في إنتر، وأنا سعيد هنا وأحب النادي والجماهير، أحاول استغلال كل فرصة يمنحوني إياها".

يذكر أن والد مارتينيز كان قد سب سباليتي عبر تويتر، وهو ما نفى اللاعب علاقته بمسألة قلة فرصه في المشاركة.