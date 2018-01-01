مارتينيز يقلق جماهير تشيلسي بتصريحاته عن مستقبل هازارد

مدرب بلجيكا روبيرتو مارتينيز غير واثق من استمرار هازارد في تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بأنه لا يثق في قرار النجم إيدين هازارد في الاستمرار مع تشيلسي أو الرحيل لريال مدريد.

وكان مارتينيز قد قاد منتخب بلجيكا لاحتلال برونزية مونديال روسيا 2018، في أفضل إنجاز في تاريخ البلاد.

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كما شهدت بطولة كأس العالم تألقًا غير عاديًا للاعب إيدين هازارد، الذي اختير كثاني أفضل لاعب في البطولة.

وكان هازارد البالغ من العُمر 27 عامًا، قد كشف عن رغبته في تحقيق حلم طفولته باللعب لصالح ريال مدريد، قبل أن يبقى في تشيلسي هذا الموسم.

وعند سؤال مارتينيز عن مستقبل هازارد: "لا أعرف هل خوض تحدٍ جديد لهازارد سيكون قرارًا صائبًا أم لا، جماهير تشيلسي تحبه، وعلاقته جيدة مع ساري".

كما أضاف المدرب الإسباني: "هو يستمتع حاليًا مع الفريق، كما أنه يسجل المزيد من الأهداف عندما يلعب معهم في مركز الهجوم، ولكني لا أعرف هل مشروع الفريق مناسب له للاستمرار معهم أم لا".

بذكر أن هازارد يلعب في صفوف تشيلسي منذ صيف عام 2012 قادمًا من فريق ليل الفرنسي.