مارتينيز يحدد مستقبله .. لا ريال مدريد ولا برشلونة!

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر يحدد مستقبله ويحسم الجدل حول ريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة!

حسم اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر الجدل الدائر حول مستقبله في صفوف الفريق الإيطالي في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها على سعادته في صفوف إنتر.

ما الذي قاله مارتينيز؟

قال مارتينيز: "أنا سعيد للغاية في صفوف إنتر، وليس لدي أي خطط لمغادرة النادي قريبًا، وعقدي الجديد سأقوم بتوقيعه قريبًا".

وأضاف: "كنت قريبًا للغاية من التوقيع لصالح برشلونة في العام الماضي، وتحدثت مع ليونيل ميسي، لكنني قررت الاستمرار هنا".

ما الذي قاله مارتينيز سابقًا عن ريال مدريد؟

في تصريحات قبل أيام لصالح صحيفة "ليبرو" قال مارتينيز: "ريال مدريد جاء وسعى للحصول على خدماتي أكثر من مرة من قبل، عندما كنت في فرق الشباب".

وأضاف: "لكنني أردت أن أصنع اسمي في كرة القدم الأرجنتيني أولًا، وأن اتخذ مثل تلك الخطوة عندما أصبح مستعدًا".

ما هو موقف مارتينيز التعاقدي مع إنتر؟

ينتهي العقد الحالي للاوتارو مارتينيز بنهاية الموسم بعد المقبل 2022-2023، مما يعني أن فكرة رحيله لن تكون رخيصة على أي فريق.

وكما أوضح اللاعب في تصريحات فلقد اتفق بالفعل على عقده الجديد مع إنتر ولا يتبقى سوى التوقيع، مما يعني أنه سيستمر حتى 2025 على الأقل.

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