مارتينيز: هازارد مثال للالتزام وسيقدم الكثير لبلجيكا

روبيرتو مارتينيو المدير الفني للمنتخب البلجيكي يشيد بلاعبه إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي وما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكيا بأداء اللاعب إيدن هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وما يقدمه في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارتينيز وأكد خلالها أن هازارد يعد من أكثر اللاعبين التزامًا الذين تعامل معهم في مسيرته المهنية.

وسيصل هازارد للمباراة رقم 100 خلال مسيرته الدولية مع منتخب بلجيكا في التوقف الدولي الجاري عندما يشترك أمام قبرص في تصفيات أمم أوروبا.

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وقال مارتينيز: "وصول هازارد للمباراة رقم 100 هو رقم مذهل بالنسبة له وبالنسبة لأي لاعب في الـ 28 فقط من عمره، لا يزال أمامه الكثير".

وأضاف: "هذا يظهر كم هو لاعب متفرد وشخص يعتمد عليه، هذا يعد مثال بالنسبة للجميع فيما يتعلق بالالتزام وتكريس الذات للعمل".

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جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك في 99 مباراة سابقة مع المنتخب البلجيكي سجل خلالهم 29 هدفًا وصنع 26 بإجمالي 7050 دقيقة شارك بهم.