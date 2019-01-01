مارتينيز: ميسي بمثابة مرجع لي.. وكونتي منحنا العقلية

المهاجم سجل ضد برشلونة ونال قميص ليو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

امتدح لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان مدربه أنتونيو كونتي، الذي وصفه بأنه قد منح النادي عقلية مختلفة، كما تحدث عن ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وكان الأرجنتيني قد بدأ المباراة ضد برشلونة في دوري الأبطال، حيث سجل الهدف الأول ولكن فاز الكتلان في النهاية 2-1.

وقال مارتينيز لسكاي سبورت إيطاليا:"في نهاية المباراة ميسي منحني قميصه وكنت سعيداً، علاقتي به بدأت في المنتخب، إنه يهتم بالتفاصيل للغاية وهو بمثابة مرجع لي".

وأضاف:"بالنسبة للعب معه أنا أفكر فقط في إنتر، ولكن يمكنني اللعب مع ميسي في الأرجنتين. بالنسبة لي إنه حلم يتحقق".

وعن مدربه قال:"لقد اتصل بي في اليوم الأول وأخبرني أنه أراد تدريبي، إنه مدرب أحبه حقاً. لديه طريقة مهمة في التفكير، ودائماً ما يطلب العمل الجاد ويحرص على نقل ما نفعله في التدريبات إلى المباريات".

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يذكر أن إنتر فد حقق نقطة واحدة من مباراتين في دوري الأبطال بالتعادل مع سلافيا براجا التشيكي، ولكنه يملك 18 نقطة من 6 مباريات على صدارة الكالتشيو.