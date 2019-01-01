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مارتينيز مشيدًا بهازارد: جاهز لقيادة أي مشروع

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Getty/Goal
البلجيكي يرتبط اسمه بشدة مع ريال مدريد
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المدير الفني الأرجنتيني، روبرتو مارتينيز، لمنتخب بلجيكا، ثقته في جناح تشيلسي الإنجليزي، إدين هازارد.

ويتداول اسم الجناح البلجيكي، ليكون أول صفقات ريال مدريد في الصيف المقبل، بعد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان اللاعب قد أبدى سابقًا رغبته في الرحيل عن صفوف البلوز، وتمنيه اللعب لصفوف الملكي.

وقال مدرب ويجان وإيفرتون الأسبق: "اعتقد أنه يقدم أفضل أداء له في مسيرته، لقد رأينا مستواه في كأس العالم، أنه جاهز لقيادة أي مشروع".

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وتابع: "لجميع اللاعبين، الأمر يتعلق بالاستمتاع بدورك، والشعور بمدى أهميتك، اللاعبين الكبار يتطلب منهم أدوار كبيرة".

وعاد زيدان إلى ريال مدريد في ولاية ثانية، عقب قيادة الملكي للفوز بـ9 ألقاب في 3 مواسم.

وساهم هازارد الموسم الجاري في 24 هدفًا في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي.

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