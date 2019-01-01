مارتينيز مشيدًا بهازارد: جاهز لقيادة أي مشروع

البلجيكي يرتبط اسمه بشدة مع ريال مدريد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الأرجنتيني، روبرتو مارتينيز، لمنتخب بلجيكا، ثقته في جناح تشيلسي الإنجليزي، إدين هازارد.

ويتداول اسم الجناح البلجيكي، ليكون أول صفقات ريال مدريد في الصيف المقبل، بعد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان اللاعب قد أبدى سابقًا رغبته في الرحيل عن صفوف البلوز، وتمنيه اللعب لصفوف الملكي.

وقال مدرب ويجان وإيفرتون الأسبق: "اعتقد أنه يقدم أفضل أداء له في مسيرته، لقد رأينا مستواه في كأس العالم، أنه جاهز لقيادة أي مشروع".

وتابع: "لجميع اللاعبين، الأمر يتعلق بالاستمتاع بدورك، والشعور بمدى أهميتك، اللاعبين الكبار يتطلب منهم أدوار كبيرة".

في ليلة سابقة تشبه هذه الليلة بدوري الأبطال قال @Chaouali1970 الوصف الأمثل لـ رونالدو 👌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/SD94yqHq84 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

وعاد زيدان إلى ريال مدريد في ولاية ثانية، عقب قيادة الملكي للفوز بـ9 ألقاب في 3 مواسم.

وساهم هازارد الموسم الجاري في 24 هدفًا في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي.