مارتينيز: حلمت باللعب مع ميسي، وأريد أن أمنح كل شيء لإنتر

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر يتحدث عن اللعب بجوار ليونيل ميسي، وتجديد عقده في صفوف إنتر.

أكد لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر أن حلمه وهو صغير كان اللعب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "سبورت ويك"، وأكد خلالها على سعادته في صفوف إنتر ورغبته في تقديم كل شيء من أجل الفريق.

وقال لاوتارو: "لقد كان حلمًا كبيرًا بالنسبة لي، من المذهل اللعب معه، هو اللاعب الأفضل في العالم وأنا محظوظ باللعب لجواره".

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وأضاف: "ليونيل ميسي يعد إلهامًا بالنسبة للاعبين الشباب، ومن حسن حظي أنني ألعب معه في نفس المنتخب".

وأردف: "أنا سعيد في إنتر، فمدينة ميلانو عظيمة، وكيلي والنادي يتحدثان وأشعر بالهدوء، أريد أن أمنح كل ما لدي للفريق".

وأكمل عن علاقته بروميلو لوكاكو: "لقد اندمجنا جيدًا داخل وخارج الملعب، هو شخص رائع ويتحدث بثماني لغات وهذا الأمر هام للغاية لفريق مثلنا، وكذلك يملك الكثير من التواضع ويأتي من نفس الخلفية مثلي، لم نكن نملك أي شيء من قبل، لذلك نفهم بعضنا البعض جيدًا".

جدير بالذكر أن عقد لاوتارو الحالي مع إنتر ينتهي بنهاية موسم 2022-2023 وكان ضمن اهتمامات برشلونة لوقت قريب.