مارتينيز: لم أشاهد لوكاكو بهذه السعادة والحماس من قبل

تصريحات روبيرتو مارتينيز عن لوكاكو قبل مباراة بلجيكا واسكتلندا

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قال روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي إنه يرى روميلو لوكاكو في حالة مختلفة، حيث يبدو عليه الحماس والسعادة بشكل لم يعتد عليه كثيرًا.

وتستعد بلجيكا لمواجهة اسكتلندا في مباراة هامة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، في مباراة ستقام مساء اليوم الإثنين.

وقبل المباراة، أبدى روبيرتو مارتينيز تفاؤله بشأن مستوى اللاعبين أثناء التدريبات، مؤكدًا أن الحالة التي يعيش فيها لوكاكو بعد انضمامه إلى إنتر تبدو استثنائية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وأضاف: "منذ كثير من الوقت لم أشاهد لوكاكو بهذه الحالة الإيجابية، دائمًا كنت أشعر بأنه محبط أو أن هناك شيء ما يجعله حزينًا ومشتتًا"

وتابع: "اليوم يبدو عليه الحماس ويشعر بالسعادة أكثر من أي يوم مضى، أعتقد أن هذه الحالة ستقوده إلى الكثير من النجاحات مع إنتر وتحت قيادة أنطونيو كونتي الذي يثق فيه كثيرًا"

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يذكر أن روميلو لوكاكو كان قد انتقل إلى صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.