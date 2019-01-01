مارتينيز: إيطاليا من أقوى المرشحين للفوز بيورو 2020

أشاد بالعمل الكبير الذي يقدمه روبرتو مانشيني مع الفريق

يؤمن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، بحظوظ إيطاليا في المنافسة بقوة للفوز بلقب يورو 2020 المقام الصيف القادم.

إيطاليا ستلعب جميع مبارياتها على ملعبها خلال البطولة، حيث وقعت في المجموعة الأولى مع منتخبات تركيا، سويسرا وويلز.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية:"إيطاليا من المرشحين بقوة للفوز باليورو، بسبب العمل الرائع الذي يقدمه معه مانشيني منذ توليه المنصب".

وأضاف:"مستواهم في التصفيات كان مذهلاً ولكن الأمور تختلف تماماً في النهائيات لأن أجواء البطولة مغايرة تماماً والضغوط فيها تزداد".

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وتابع:"بالنسبة لنا البطولة ستكون في غاية الصعوبة، حيث نخوض المنافسات بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك وسان بطرسبرج بورسيا".

يذكر أن إيطاليا فازت بجميع مبارياتها في تصفيات اليورو، بعد عامين فقط من الفشل في التأهل لكأس العالم روسيا 2018، والتي تعتبر من أقوى صدمات الكرة الإيطالية.