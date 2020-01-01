مارادونا يلجأ للقضاء ضد "يد الرب"

الأسطورة لا يتوقف عن إثارة الجدل

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن مشاكل قضائية بين الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا وأحد شركات إنتاج الأفلام الشهيرة بسبب إنتاجها فيلماً عن حياته.

وتم سرد قصة النجم الأرجنتيني في أكثر من مناسبة سابقة، كما تم إصدار أكثر من كتاب يحكي حياته داخل وخارج الميدان.

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وذكرت "آس" أن ممثلي مارادونا يعملون على منع شركة "نتفليكس" الشهيرة من إنتاج فيلماً بعنوان "كانت يد الرب" وتحركو قضائياً ضده.

وعينت "نتفليكس" المخرج الإيطالي الشهير باولو سورينتينو لإخراجه، ولكن محامي مارادونا ماتياس مورلا أكد عبر "تويتر" أن الشركة لم تحصل على الإذن منه أو موكله.

وأشار مورلا إلى أن الشركة لم تحصل على حقوق صورة مارادونا، وأنه يتعاون مع ممثلي اللاعب في إيطاليا لرفع الأمر أمام القضاء في البلاد.

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وأبدى النجم الأرجنتيني انزعاجه في الماضي من فيلم بريطاني عن قصة حياته، ودعا الجمهور لعدم مشاهدته وتجاهله، رغم نجاحه الكبير وحضوره في مهرجان كان السينمائي.

الجدير بالذكر أن مارادونا أعطى موافقته لشركة "أمازون" من أجل إنتاج مسلسلاً عن مشواره الكروي ومعاناته مع الإدمان، وبدأ العمل عليه بالفعل.