مارادونا يفتح باب عودته إلى الأرجنتين

هل يعود مارادونا لتدريب الأرجنتين؟

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فتح دييجو مارادونا، أسطورة منتخب الأرجنتين، الباب لإمكانية العودة لتدريب منتخب بلاده في الفترة المقبلة خلفًا لليونيل سكالوني.

مارادونا تولى تدريب منتخب الأرجنتين بين 2008 و2010 وودع كأس العالم بعد الهزيمة من ألمانيا برباعية نظيفة.

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وقال صاحب الـ 58 عامًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" : "أود توضيح أنني لم أتلقى أو أرفض أي عرض لتدريب المنتخب الأرجنتيني كما يزعم البعض".

وتابع: "لا أمتلك أي عقد رسمي مع أي فريق وأشعر بأنني في حالة صحية أفضل ويشرفني دائمًا العودة لقيادة التانجو".

واختتم: "أنا دائمًا أحب التحديات. أرسل أحضاني للجميع".

وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة فريق جيمناسيا لابلاتا في التعاقد مع بطل مونديال 1986 بعد خروجه من المستشفى.

جدير بالذكر أنّ آخر تجارب مارادونا التدريبة كانت فريق دورادوس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.