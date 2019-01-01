مارادونا يعرض نفسه لتدريب مانشستر يونايتد!

شطحات أسطورة الأرجنتين لا تتوقف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين اعتقاده أنه الرجل القادر على إصلاح مانشستر يونايتد الإنجليزي في الوقت الحالي.

وقال مارادونا لفور فور تو:"إذا كان مانشستر بحاجة لمدرب فأنا الرجل لفعلها. أعرف أنهم يبيعون الكثير من القمصان حول العالم، ولكنهم بحاجة للبطولات أيضاً، يمكنني فعل ذلك لهم".

وأضاف:"مع يونايتد لقد أعجبني أندير هيريرا، بينما بول بوجبا لا يعمل بالجد الكافي. لقد لعبت في أولد ترافورد من قبل، ويا لها من ضجة، تشبه البومبونيرا (ملعب بوكا جونيورز الأرجنتيني)".

وكان دييجو قد زار ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي كأس أوروبا لأبطال الكؤوس عام 1984، ولكنه الآن يفضل مانشستر سيتي أكثر كون زوج ابنته السابق سيرجيو أجويرو يلعب هناك.

وأوضح:"مانشستر يونايتد كان فريقي المفضل في إنجلترا لوقت طويل بالكثير من اللاعبين العظماء تحت قيادة أليكس فيرجسون، ولكني الآن يجب أن أقول أنه مان سيتي".

وتابع:"أعرف أنه لا يجب عليّ التغيير بهذا الشكل ولكن هذا يرجع لكون أجويرو، نحن نتحدث كثيراً وهو يلعب في فريق جيد للغاية".

يذكر أن مارادونا يقود الآن دورادوس المكسيكي في الدرجة الثانية، وفشل معه في التأهل للدرجة الأولى في موسمين على التوالي.

بعيداً عن دورادوس، تولى مارادونا قيادة الأرجنتين بين 2008 و2010، ثم الوصل والفجيرة الإماراتيين، كما عمل فترة كرئيس لنادي دينامو بريست البيلاروسي.