مارادونا يرد على نجلته: سأتبرع بكل أموالي قبل الموت

دييجو أرماندو مارادونا أسطورة المنتخب الأرجنتيني يرد على حديث نجلته حول سوء حالته الصحية.

نفى النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الحديث الذي خرجت به نجلته جيانينا حول حالته الصحية.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره مارادونا قبل قليل وأكد من خلاله أن حالته الصحية طيبة وأنه لا يعاني من أي مشاكل خلال الفترة الماضية.

وقال مارادونا: "أريد أن أقول للجميع أنني بخير ولا أعاني من أي شيء، أنا فقط أنام في سلام تام لأنني أعمل".

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وأضاف عن حديث نجلته: "لا أعلم حقًا الذي كانت تحاول أن تقوله أو إذا كانت قد تم مقاطعة حديثها".

وأكمل: "كل ما أستطيع أن أقوله أنني لن أترك أي أموال خلفي عندما أرحل عن العالم، لن أترك كل ما جنيته من عملي طوال عمري سأقوم بالتبرع بكل شيء لدي".

ويتولى مارادونا في الوقت الحالي تدريب فريق جيمناسيا لابلاتا في الدوري الأرجنتيني ويحتل المركز الـ ٢٣ في جدول الترتيب بسبع نقاط.

جدير بالذكر أن جيانينا ماردونا نجلة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كانت قد خرجت في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية وتحدثت عن سوء صحة والدها.