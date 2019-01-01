مارادونا يحدد وجهة بوتشيتينو المقبلة

دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني الحالي لفريق جيمناسيا يحدد الوجهة المقبلة لمواطنه ماوريسيو بوتشيتينو.

رشح المدرب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لفريق جيمناسيا موطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق لقيادة فريق بوكا جونيورز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارادونا وأكد خلالها أنه لا يستطيع العمل في صفوف الفريق بالفترة المقبلة في ظل وجود الإدارة الحالية للنادي.

وقال مارادونا: "لن أعود لصفوف بوكا جونيورز في الفترة المقبلة، أنا لا أتفق مع من يقومون بإدارة الأمور هناك الرئيس يحيط نفسه ببعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون إدارة الأمور".

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وأضاف: "لا يمكن إدارة أي نادٍ من غرف الملابس، ولن ينجح أي مدير فني معهم يجب أن يديرهم الأفضل في العالم"، واستطرد مازحًا: "يجب أن يكون أنا".

وأكمل: "في الوقت الحالي لن أعمل معهم، لكنني أرى أن ماوريسيو بوتشيتينو مناسبًا، عليهم الاتصال به وإقناعه بإدارة الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأنهى تصريحاته حول مستقبله: "أريد أن أنهي كل شيء هنا في جيمناسيا بأفضل شكل ممكن، أسعى لإنقاذ الفريق من الهبوط بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن جيمناسيا يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ٢١ في الدوري الأرجنتيني برصيد ١٤ نقطة بعد مرور ١٦ جولة من البطولة.