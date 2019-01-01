مارادونا يتعهد بإنقاذ جيمناسيا من كبوته

الفريق يحتل المركز الأخير بالدوري الأرجنتيني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تعهد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ببذل كل ما لديه من أجل إنقاذ نادي جيمناسيا لابلاتا من كبوته الحالية.

مارادونا أعلن مؤخراً عودته مرة أخرى لمجال التدريب، للعمل مع نادي جيمناسيا الذي يلعب بالدوري الأرجنتيني.

نجم نابولي السابق قال في تصريحات صحفية:"سأفعل كل شيء ممكن لإنقاذ النادي، سأدخل هذه التجربة بقلبي من أجل هذا الفريق الرائع".

وأضاف:"سنحاول الفوز على راسينج بالمباراة القادمة، عندما أضع هدفاً أمامي أقاتل من أجله حتى النهاية".

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ويستعد مارادونا للظهور بأولى مبارياته مع جيمناسيا يوم الأحد القادم بجولة جديدة من بطولة الدوري.

ويطمح الأرجنتيني لانتشال الفريق من مركزه الحالي بالمرتبة الأخيرة وفي رصيده نقطة واحدة.