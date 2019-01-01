مارادونا عقب أول هزيمة: الخسارة تؤلم روحي

الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي والمدير الفني لفريق جيمناسيا يؤكد على غضبه بسبب الخسارة أمام رايسينج كلوب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني الحالي لفريق جيمناسيا عن غضبه بسبب خسارة فريقه اليوم أمام رايسينج كلوب في الدوري الأرجنتيني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارادونا عقب خسارة أول لقاء له مع فريقه الجديد الذي تولى تدريبه قبل أيام بالتزامن مع الجولة السادسة من الدوري.

وقال مارادونا: "لم نتوقف عن البحث عن هدف التعادل خلال المباراة، هذه الأمور تحدث في كرة القدم لكن يجب علينا أن نطوي تلك الصفحة بشكل نهائي".

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وأضاف: "الهزيمة تؤلم روحي لأنني لم أفكر أن أبطال الأرجنتين سيكونون أفضل مننا، خلال المباراة لم تمر لحظة واحدة كانوا خلالها أفضل".

وأكمل: "بالرغم من ذلك هم يمتلكون لاعبين لديهم قدرات كبيرة على الاحتفاظ بالكرة لذلك كان علينا أن نركض أحيانًا ضعف المسافة من أجل الحصول عليها".

جدير بالذكر أن فريق جيمناسيا الذي يدربه مارادونا كان قد تعرض للخسارة في لقاء اليوم الذي أقيم في الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني أمام رايسينج كلوب بهدفين لهدف.