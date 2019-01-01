مارادونا: رحلت بسبب تفكك النادي

مارادونا يخرج عن صمته بعد الاستقالة المفاجئة من تدريب خيمناسيا

خرج دييجو أرماندو مارادونا عن صمته بعد استقالته المفاجئة من تدريب نادي خيمناسيا الأرجنتيني عقب شهرين فقط من توليه المهمة.

وأعلن مارادونا منذ ساعات قليلة استقالته من تدريب النادي في قرار مفاجئ بسبب عدم ترشح رئيس النادي جابرييل بيليجرينو والذي أقنعه بالعمل في النادي منذ البداية.

وحول ذلك، قال مارادونا لرئيس النادي إنه في حال لم يترشح لولاية جديدة ولم يكن سببًا في لم الشمل ووحدة النادي فإنه سيستقيل من منصبه.

وبالفعل، قدم مارادونا استقالته بعد عدم ترشح رئيس النادي جابرييل بيليجرينو، للانتخابات الجديدة التي ستجرى فاعليتها السبت المقبل.

وعقب استقالته، وفي أول تصريحاته قال مارادونا إنه يتخذ هذا القرار بألم شديد، مؤكدًا أنه كان يتمنى استمرار المشروع الذي جلبه الرئيس من أجله.

وأضاف: "لقد تحدث معي الرئيس، وبعد الاستماع إليه، فوجئت بما قال وبالقرار الذي اتخذه، لذلك أجد أن الاستقالة هي الحل، شكرًا للجميع هنا وأتمنى لكم التوفيق"

وتابع: "كان هذا هو الوقت المناسب من أجل مواصلة المشروع والبحث عن التعزيزات والتخطيط للمرحلة المقبلة، حلمت بأن نقوم بذلك معًا، ولكن لسوء الحظ لم تكن الأمور كما أردنا"

سبب إداري قد يُطيح بمارادونا من تدريب جيمناسيا الأرجنتيني

يذكر أن شعبية مارادونا لا توصف في الأرجنتين إلى الحد الذي جعل جماهير أغلب الأندية التي تواجهه تقوم بتوجيه الهتافات العاشقة له ودعمه حتى وإن كان منافسًا.