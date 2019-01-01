بعد يومين من رحيله - مارادونا يعود مدربًا لجيمناسيا

مارادونا اتفق مع المرشحين الجدد وباق في جيمناسيا

عاد دييجو مارادونا مدربًا لنادي جيمناسيا الأرجنتيني بعد يومين فقط من قراره بالرحيل وإنهاء علاقته بالنادي.

بيليجرينو جلب الأسطورة الأرجنتينية للنادي هذا الموسم، لإنقاذه من سلسلة النتائج السيئة التي يعاني منها.

جيمناسيا شهد بعض الانقسامات الداخلية ليقرر رئيس النادي عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، لتُثار التكهنات حول مستقبل مارادونا ليقوم بحسم الجدل بنفسه.

ورغم قرار أسطورة الأرجنتين بالرحيل، إلا أنّه اجتمع مع المرشحين ماريانو كاوين وسالفادور روبيستيل، واتفقا معه على البقاء مدربًا للفريق.

وتسبب قرار الرحيل عن النادي في إثارة غضب الجماهير التي طلبت بعودة مارادونا لتدريب الفريق مرة أخرى وهو ما حدث في النهاية.

يذكر أن مارادونا تسلم مهمة جيمناسيا في 5 سبتمبر الماضي، لعب 8 مباريات خسر 5 منهم ونجح في الفوز بـ3 مواجهات فقط.