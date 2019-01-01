مارادونا: سأعطي روحي مع جيمناسيا

مارادونا وتجربة تدريبية جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، يتحدث بعد توليه القيادة الفنية لفريق جيمناسيا لا بلاتا، ووعد بإعطاء روحه للفريق.

وأُعلن عن تولي مارادونا رسمياً تدريب الفريق الذي يقبع بالمركز الأخير بالدوري الأرجنتيني مساء الخميس.

وقال مارادونا عبر حسابه على "إنستجرام": "أخيراً، الأمر أصبح رسمياً، أنا سعيد للغاية بالتواجد في جيمناسيا، أريد شكر الرئيس على الفرصة".

وأضاف: "أريد توجيه رسالة للجمهور، سأعطي روحي وقلبي لهذا الفريق، تحية كبيرة لكم جميعاً".

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رئيس جيمناسيا هو الآخر رحب بوصول مارادونا في تصريحات صحفية: "سعيد بتعيين شخص بشخصية أبوية، عندما تناقشنا اهتمامه الأول كان الجمهور، نحتاج شخص قوي مثله".

وكانت آخر محطات مارادونا التدريبية في المكسيك مع إلدورادو، والذي وصل معه للملحق المؤهل للدرجة الأولى، ولكن خسر النهائي.