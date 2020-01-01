مارادونا : برشلونة لم يعاملوا ميسي بالطريقة التي يستحقها

نجم النادي الكتالوني أراد الرحيل في الصيف

دافع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن مواطنه ليونيل ميسي، مؤكداً أنه لم تتم معاملته بالطريقة التي يستحقها في برشلونة.

ميسي أراد الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتراجع عن قراره ويستمر مع الفريق.

النجم الأرجنتيني يدخل في العام الأخير من عقده، وسط تكهنات مستمرة حول التجديد أو الرحيل بالمجان الصيف القادم.

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مارادونا الذي يحتفل اليوم، الجمعة، ببلوغه 60 سنة قال لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية:"كنت أعلم أن الأمر سينتهي بصورة سيئة وظننت أن ليو سيغادر مثلما حدث معي".

وأضاف:"لعب لبرشلونة لسنوات طويلة جداً، ولم يحصل على المعاملة التي يستحقها، لقد أعطاهم كل شيء وأخذهم إلى القمة، أراد الخروج لتغيير الأجواء ورفضوا طلبه".

وأما عن تشابه حالة ميسي مع ما حدث له في نابولي:"ما يحدث هو أن إغلاق الباب ليس بالأمر السهل، فهناك عقد ونادٍ كبير للغاية، وأشخاص يحبونك لذلك لم أفعل نفس الشيء في نابولي".

وعن شعبيته الجارفة:"سأكون ممتناً إلى الأبد للناس، كل يوم يفاجئونني، ما عشته بعد العودة إلى الكرة الأرجنتينية مرة أخرى لن أنساه أبداً، لأنه تجاوز ما كنت أتخيل".

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يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت إمكانية بقاء ميسي مع برشلونة، بعد رحيل جوسيب بارتوميو رئيس النادي واستقالة مجلس الإدارة بالكامل.