مارادونا: أشجع ليفربول وأحب كلوب منذ فترته في دورتموند

تعرف على رأي مارادونا في ليفربول ويورجن كلوب

أبدى دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، إعجابه بالمستوى الذي يقدمه يورجن كلوب في مسيرته التدريبية سواء مع ليفربول أو بوروسيا دورتموند موضحًا السبب.

كلوب يقترب من قيادة ليفربول للفوز بأول نسخة من البريميرليج ولقب الدوري الغائب من 30 عامًا.

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وقال مارادونا في تصريحات صحفية: "أحب ما يقدمه، فهذه الطريقة هي ما تمنحني الثقة، الآن في ليفربول ومن قبل في دورتموند. كلوب دائمًا يتقدم للأمام".

وتابع: "جمهور ليفربول لم يدعني أنام قبل ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2005، كان هناك 10 مشجعين وسط كل 3 من جمهور ميلان، كما لم يتوقفوا عن تشجيع الفريق رغم خسارة الشوط الأول بثلاثية نظيفة".

واختتم: "لقد أثبتوا أنّ المعجزات يمكن أن تتحقق، بسبب هذه المباراة أصبح ليفربول فريقي الإنجليزي المفضل".

وكان ليفربول قد حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلا أنّه ودّع المنافسة في الموسم الحالي من ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد.

وأجّل فيروس كورونا حسم ليفربول للدوري الإنجليزي بصورة نهائية بعد تأجيل المباريات، إذ يحتاج الريدز للفوز في لقائين على الأقل لإعلان نفسه بطلًا للبريميرليج رسميًا.

جدير بالذكر أنّ واين روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، اعتبر فكرة إلغاء البريميرليج وعدم منح اللقب إلى ليفربول ظلمًا كبيرًا.